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Внаслідок обстрілів у Покровську зруйновані 3 будинки та 11 — пошкоджені

02 жовтня 2024, 15:56

Внаслідок обстрілів у Покровську зруйновані 3 будинки та 11 — пошкоджені

У Покровську спалахнули пожежі. Фото: ДСНС У Покровську спалахнули пожежі. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Покровськ 1 жовтня спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідували наслідки. Загалом внаслідок обстрілів зруйновано 3 будинки та 11 — пошкоджено. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

 «1 жовтня увечері ворог завдав прицільного удару по житловому сектору міста Покровськ. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на території 5 приватних домоволодінь», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, горіли 4 приватні будинки, 4 господарські будівлі суха трава. Рятувальники протягом 5 годин боролися з вогненною стихією та ліквідували спалах на площі 400 кв. м.

Крім того, загарбники повторно атакували житловий сектор, викликавши пожежі 4 житлових будинків, 5 господарських будівель та сухої трави.

Рятувальники ліквідували спалах на площі 400 кв. м.

 Раніше ми писали, що 1 жовтня о 22:18 внаслідок обстрілу Покровська повністю знищено понад 10 приватних домоволодінь, 7 господарських будівель та машини.

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