Внаслідок обстрілів у Покровську зруйновані 3 будинки та 11 — пошкоджені

У Покровську спалахнули пожежі. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Покровськ 1 жовтня спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідували наслідки. Загалом внаслідок обстрілів зруйновано 3 будинки та 11 — пошкоджено. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«1 жовтня увечері ворог завдав прицільного удару по житловому сектору міста Покровськ. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на території 5 приватних домоволодінь», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, горіли 4 приватні будинки, 4 господарські будівлі суха трава. Рятувальники протягом 5 годин боролися з вогненною стихією та ліквідували спалах на площі 400 кв. м.



Крім того, загарбники повторно атакували житловий сектор, викликавши пожежі 4 житлових будинків, 5 господарських будівель та сухої трави.



Рятувальники ліквідували спалах на площі 400 кв. м.



Раніше ми писали, що 1 жовтня о 22:18 внаслідок обстрілу Покровська повністю знищено понад 10 приватних домоволодінь, 7 господарських будівель та машини.