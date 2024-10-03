Войска РФ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области

Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин

За прошедшие сутки под обстрел армии РФ попали 13 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Эвакуированы 423 человека, в том числе 41 ребенок.

Оперативная ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 октября:

Покровский район . В Курахово повреждено предприятие, админздание и многочисленные дома; в Кураховке повреждено 5 домов, в Сонцовке - предприятие; в Горняке 1 человек ранен, повреждены 3 дома. В Песчаном Покровской громады ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение; в Родинском повреждены 2 админздания; в Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника. В Ровно Мирноградской громады повреждено предприятие.

. В Курахово повреждено предприятие, админздание и многочисленные дома; в Кураховке повреждено 5 домов, в Сонцовке - предприятие; в Горняке 1 человек ранен, повреждены 3 дома. В Песчаном Покровской громады ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение; в Родинском повреждены 2 админздания; в Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника. В Ровно Мирноградской громады повреждено предприятие. Краматорский район . В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 3 дома, 3 автомобиля и линия электропередач; в Марково повреждены 3 дома. В Катериновке Ильиновской громады повреждены 7 объектов.

. В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 3 дома, 3 автомобиля и линия электропередач; в Марково повреждены 3 дома. В Катериновке Ильиновской громады повреждены 7 объектов. Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома. В Часовоярской ТГ повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.

Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин

Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин

Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин

Напомним, россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Также РФ сбросила на Славянск 7 авиабомб.