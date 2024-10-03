Войска РФ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области

За прошедшие сутки под обстрел армии РФ попали 13 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин
Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Эвакуированы 423 человека, в том числе 41 ребенок.
Оперативная ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 октября:
Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин
Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин
Под обстрел РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины. Фото: Филашкин
Напомним, россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Также РФ сбросила на Славянск 7 авиабомб.
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