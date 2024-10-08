Українські десантники відбили штурм військ РФ на Донеччині: знищені танки, БТР та БМП

Штурм російських військ на Донеччині. Фото: кадр із відео

7 жовтня російські окупанти провели черговий штурм позицій 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі 46-го ОАЕМБр.



До українських позицій висунулася повноцінна рота, посилена двома танками, двома БТР та п'ятьма БМП. Розвідка бригади заздалегідь виявила пересування противника. По колоні завдали артилерійських ударів, завдяки чому чотири одиниці техніки припинили становити небезпеку ще під час висування. Іншу частину техніки, якій вдалося доїхати до підрозділів ЗСУ, знищили пілоти FPV-дронів та розрахунки ПТКР.

Нагадаємо, що бригада «Лють» показала як захищає місто Торецьк Донецької області.