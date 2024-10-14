Умер бывший мэр Краматорска

Умер Генналий Костюков. Фото: Краматорский городской совет

14 октября стало известно о смерти бывшего мэра Краматорска Геннадия Костюкова, ему было 77 лет. В 2006 и 2010 годах Костюков дважды избирался городским головой Краматорска. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, он родился 14 мая 1947 года в селе Бостинь Берестейской области Белорусской ССР. В 1975 году окончил Краматорский индустриальный институт по специальности «Машины и технологии обработки металлов давлением».



Свою трудовую деятельность Костюков начал на Новокраматорском машиностроительном заводе формовщиком и почти всю жизнь проработал на предприятиях сферы машиностроения. Он прошел путь от подручного токаря до секретаря парткома завода, а после — был главным инженером, а со временем директором завода «Энергомашспесталь».



В мае 2014 года Костюков вынужден был сложить свои полномочия главы города.



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