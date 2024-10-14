Помер колишній мер Краматорська

Помер Геннал Костюков. Фото: Краматорська міська рада

14 жовтня стало відомо про смерть колишнього мера Краматорська Геннадія Костюкова, йому було 77 років. У 2006 та 2010 роках Костюков двічі обирався міським головою Краматорська. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, він народився 14 травня 1947 року в селі Бостінь Берестейської області Білоруської РСР. 1975 року закінчив Краматорський індустріальний інститут за спеціальністю «Машини та технології обробки металів тиском».



Свою трудову діяльність Костюков розпочав на Новокраматорському машинобудівному заводі формувальником та майже все життя пропрацював на підприємствах сфери машинобудування. Він пройшов шлях від підручного токаря до секретаря парткому заводу, а потім був головним інженером, а згодом директором заводу «Енергомашспесталь».



У травні 2014 року Костюков змушений був скласти свої повноваження голови міста.



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