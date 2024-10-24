З окупованої Херсонщини евакуювали трирічну дівчинку

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати трирічну дівчинку. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Нині дитина з сімʼєю перебуває на підконтрольній Україні території. Вони – у безпеці, отримують необхідну підтримку», – написав Прокудін.



Загалом лише цьогоріч вдалося евакуювати з російської окупації 218 дітлахів з лівобережної Херсонщини.



Раніше повідомлялося, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще чотирьох дітей.