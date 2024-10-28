Нових обмежень не буде — відповідь Пентагону про зброю проти солдатів КНДР, якщо вони почнуть бій

Для Києва не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти північнокорейських сил, якщо вони вступлять у бій проти українських сил. З такою заявою виступила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.



Як повідомляє «Голос Америки», Сінгх повідомила, що північнокорейські війська, «цілком ймовірно», рухаються в напрямку Курська, проте США не мають подробиць щодо кількості військ або обладнання, яке вони мають.



Своєю чергою президент США Джозеф Байден заявив, що виряджання Північною Кореєю солдатів до Росії є небезпечною подією.



«Дуже небезпечно», — сказав Байден журналістам після того, як достроково проголосував на виборах у США, повідомляє AFP.



Президент США заявив, що Пентагон повідомив, що Пхеньян відправив близько 10 тисяч військовослужбовців для проходження підготовки в Росії, що перевищило попередні оцінки.

Перші вантажівки з північнокорейськими військами, ймовірно, досягли лінії фронту Курської області. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на перехоплені радіопереговори російських військових.