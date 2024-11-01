Війська Росії завдали ударів по Херсону: є поранені

1 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по Херсону. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, який перебував у будівлі. Він отримав вибухову травму та осколкове поранення обличчя.



Також близько 11:30 у місті через обстріл постраждала 25-річна жінка. Вона звернулася до лікарні з вибуховою травмою та контузією.

Нагадаємо, що російські окупанти за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого поранені дві людини.