Вантажівка впала з Південного мосту в Києві та перекинулася. Фото: ДСНС Києва

У Києві рятувальники деблокували водія вантажівки, яка перекинулася на з'їзді з Південного мосту. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.



«Сьогодні вранці в Голосіївському районі сталася ДТП: вантажівка перекинулася на з'їзді з Південного мосту. Попередньо водієві стало зле, через що він не впорався з керуванням», - ідеться в повідомленні.

Вантажівка впала з Південного мосту в Києві та перекинулася. Фото: ДСНС Києва

Рятувальники деблокували чоловіка і передали медикам, від госпіталізації водій відмовився. Пожежники також змили пальне з проїжджої частини. Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Прикарпатті вантажівка з жінкою всередині повисла над мостом. Раніше у Львівській області автобус зіткнувся з вантажівкою.