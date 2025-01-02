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Російський БПЛА вбив подружжя науковців у Києві вранці 1 січня

02 січня 2025, 12:35

Російський БПЛА вбив подружжя науковців у Києві вранці 1 січня

Подружжя науковців убила Росія під час ранкового обстрілу Києва в перший день нового року. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина – науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур», - зазначив Лісовий.

За словами очільника Міністерства освіти, сім'я присвятила більшу частину свого життя науці, багато років працюючи в «Інституті біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше, 1 січня 2025 року, російські безпілотники атакували житлові багатоквартирні будинки у двох районах Києва.

Пізніше стало відомо про двох загиблих, яких виявили рятувальники столичної служби з надзвичайних ситуацій.

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