Російський БПЛА вбив подружжя науковців у Києві вранці 1 січня

Подружжя науковців убила Росія під час ранкового обстрілу Києва в перший день нового року. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.



«На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина – науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур», - зазначив Лісовий.



За словами очільника Міністерства освіти, сім'я присвятила більшу частину свого життя науці, багато років працюючи в «Інституті біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше, 1 січня 2025 року, російські безпілотники атакували житлові багатоквартирні будинки у двох районах Києва.



Пізніше стало відомо про двох загиблих, яких виявили рятувальники столичної служби з надзвичайних ситуацій.