Курська операція допомогла Україні у переговорах та вплинула на країни Глобального півдня — Зеленский

Операція ЗСУ у Курській області РФ сприяла переговорній позиції України. Як вважає президент України Володимир Зеленський, операція стала «козирем» для всіх переговорів та мала важливе значення для країн Глобального півдня.



«Курськ — дуже сильний козир. В усіх переговорах. Особливо з країнами, які нам дуже важливі. Особливо із країнами Глобального півдня. Я ніколи не думав, що на них це мало б великий вплив. На них це дуже вплинуло», — сказав Зеленський в інтерв'ю для телемарафону.



За словами президента, країни Глобального півдня були під впливом того, що українські сили дають відсіч на території РФ і тримають ситуацію, а російські війська «збільшують туди-сюди контингент і нічого зробити не можуть».



«Навіть спрацював фактор із тим, що вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його послали? Саме туди, знову ж таки. Я вважаю, що це їхня тактична помилка», — зазначив Зеленський.



Він також додав, що 12 тисяч північнокорейських солдатів не змогли нічого зробити.



«І це працює проти Росії, це виглядає сильним аргументом за нас», — підсумував президент.



Також у цьому інтерв'ю Зеленський повідомив, що проведення виборів в Україні можливе лише після закінчення гарячої фази війни, коли Україна залишиться у сильній позиції та з сильною армією.





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