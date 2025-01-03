ППО України збила 60 російських дронів, 26 не досягли цілей

ППО України збила 60 російських БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 3 січня 2025 року (з 21.00 2 січня) Росія атакувала територію України 93 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це йдеться у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 60 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.



Крім того, через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів було втрачено (без негативних наслідків).



Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БПЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях.

Також збиті «шахеди» завдали збитків і на Київщині: у кількох районах пошкоджені приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі.