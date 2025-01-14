Дроны атаковали завод в российской Казани: горит база сжиженного газа

Цистерны с сжиженным газом горят в российской Казани после удара беспилотников. Фото: ASTRA

Утром во вторник, 14 января, неизвестные дроны атаковали казанский завод «Оргсинтез» в России. Началась возгорание цистерн с сжиженным газом. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам очевидцев, сначало они слышали, как дроны пролетают селом Осиновка, после чего был слышен взрыв неподалеку от завода «Казань Оргсинтез». Через некоторое время россияне уточнили, что в районе завода возник крупный пожар.

Канал ASTRA ссылаясь на «Вечернюю Казань» утверждает, что прилет пришелся не по самому заводу, а по базе сжиженных газов (которая судя по всему, расположена на территории объекта). Некоторые писали, что горят три цистерны.

На происшествия уже отреагировали власти Татарстана, они подтвердили атаку. При этом говорят о ликвидации последствий, хотя российские каналы продолжают писать, что пожар продолжается.

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — утверждает пресс-служба главы Республики Татарстан.

Издание ASTRA и ряд других пишут, что завод «Оргсинтез» является химическим предприятием. Оно, как утверждается, является единственным российским производителем поликарбонатов, сэвилена, металлоценового полиэтилена — пластиков высокой прочности, а также одним из крупнейших в РФ производителем полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Также известно, что утром в Казани, Саратове, Пензе и Ульяновске временно ограничили работу аэропортов. В частности, они не могут принимать и отправлять рейсы. До этого часом ранее такие же ограничения были в Калуге и Тамбове.

Напомним, ранее сегодня беспилотники атаковали города Энгельс и Саратов в России, в результате чего повреждены два промышленных предприятия. Также в Энгельсе снова начался пожар на нефтебазе.