В здании Минобороны РФ убили сотрудника ФСБ — росСМИ

Работника ФСБ убили в Москве. Фото: телеграм-канал Baza

В здании оборонного ведомства РФ убили сотрудника контрразведки Федеральной службы безопасности Владимира Фещенко. Убитый также был чемпионом России по гиревому спорту. Об этом передает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».



Инцидент произошел в ночь на 13 января в ведомственном здании по адресу: Ольховская улица, 25. Там располагаются различные структуры Минобороны (например, командование железнодорожными войсками), а также Управление ФСБ по Московскому военному округу.



Тело было якобы найдено на рабочем месте Фещенко. Как сообщается, на лбу была глубокая рана.



Как отмечается, подозреваемого в убийстве задержали, им оказался товарищ убитого. Подозреваемый признал свою вину. Предположительно, между ним и Владимиром Фещенко произошел конфликт.



Фещенко был всемирно известным спортсменом, завоевал звание абсолютного чемпиона Европы по гиревому спорту. Погибший служил на Дальнем Востоке.



