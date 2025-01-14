Силы обороны ударили по химзаводу в Брянской области

Украина подтвердила удар по химзаводу в Брянской области. Фото: Силы беспилотных систем Украины

Украинские военнослужащие нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо. Это стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Силы беспилотных систем Украины.



Отмечается, что завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет «Х-59», вооружения ТОС-1 «Тосочка», системы дистанционного минирования «Земледелие», а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО «Град», «Ураган» и «Торнадо-Г».



В ведомстве уточнили, что эта операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами.



«Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А БПЛА дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что согласно сообщению официального канала 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) ВСУ, операторы подразделения поразили инфраструктуру российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й.