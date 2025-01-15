ФАБ упала во двор полицейского в Курской области

Как выяснила ASTRA, 2 января в деревне Сергеевка Льговского района Курской области с российского самолета, предварительно, упала ФАБ.



Авиабомба не взорвалась, на месте образовалась воронка. Как сообщили ASTRA местные жители, в доме на улице Центральной, во двор которого упала бомба, живет майор полиции.

Место падения ФАБ

Таким образом, уже стало известно о как минимум 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных РФ территориях Украины.

Напомним, за день в Белгородской области оккупанты потеряли сразу три ФАБ-250. Ранее сообщалось, что в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.