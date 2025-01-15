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РФ запустила по Украине ракеты и дроны: ПВО сбила 77 целей

15 января 2025, 11:40

РФ запустила по Украине ракеты и дроны: ПВО сбила 77 целей

ПВО сбила 77 целей. Фото: Воздушные силы ПВО сбила 77 целей. Фото: Воздушные силы

Российские оккупанты в ночь на 15 января в очередной раз атаковали Украину ракетами разных типов и дронами. Всего было выявлено 117 целей, украинская противовоздушная обороны сбила 77 целей (30 ракет и 47 БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 15 января 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов», — говорится в сообщении.

Известно, что РФ запустила по Украине 117 целей:

- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN- (район пуска - Белгородская обл.);

- 7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков — Тульская обл. - рф.);

- 4 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря);

- 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Волгоградская обл.);

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл.);

- 74 ударных БпЛА «Shahed»/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 силы и средства противовоздушной обороны сбили 77 целей:

- 23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;

- 3 крылатых ракет «Калибр»;

- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

- 47 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы различных типов, еще 27 не достигли целей.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 15 января Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. 

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