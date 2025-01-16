В ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Воронежской области: удары дронов вызвали масштабный пожар

Пожар на нефтебазе в Воронежской области. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 16 января подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины успешно атаковали нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Зафиксировано попадание в цель не менее трех ударных БПЛА. На объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось горючее, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Напомним, что беспилотникам удалось пробить защитную сетку над резервуарами этой нефтебазы.



Сам объект продолжает гореть, а движение в районе атакованной нефтебазы перекрыто.