В Покровске погибла местная жительница: россияне активно атакуют прифронтовой город

Российская армия 25 января несколько раз нанесла удары по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак погибла женщина, также известно о повреждениях в городе и громаде. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В 09:00 враг нанес удар по северо-западной части Покровска, в результате которого повреждены 2 частных домовладения. В одном из них погибла женщина 1964 года рождения», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в 06:00 произошел обстрел, в результате которого поврежден жилой многоэтажный дом в микрорайоне «Лазурный».



В 09:50 под обстрел попало село Гришино. Российские войска повредили 2 частных домовладения. Информация о пострадавших не поступала.



В 11:30 армия РФ нанесла удар по микрорайону «Южный», в результате которого поврежден жилой дом и разрушена лаборатория КП «Покровскводоканал» (тип вооружения устанавливается). Информация о пострадавших не поступала.



В 16:30 россияне ударили по городу, на одном из этажей жилой многоэтажки микрорайона «Лазурный» вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала. В связи с ситуацией безопасности ГСЧС не привлекались.



Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2936 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.