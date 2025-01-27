Россияне из артиллерии атаковали Константиновскую громаду: повреждены дома

В понедельник утром, 27 января, российские военные ударили по Константиновской громаде Донецкой области. В результате обстрелов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновкой городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Состоялся вражеский обстрел из ствольной артиллерии по Новодмитровскому старостинскому округу. Повреждены 2 фасада частных домов и линия газопровода», — отметил он.



По словам Горбунова, информация про жертв и пострадавших не поступала.



Начальник администрации в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 26 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома.