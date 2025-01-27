Росіяни з артилерії атакували Костянтинівську громаду: пошкоджено будинки

У понеділок вранці, 27 січня, російські військові вдарили по Костянтинівській громаді Донецької області. Внаслідок обстрілів є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівки міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по Новодмитрівському старостинському округу. Пошкоджено 2 фасади приватних будинків та лінія газопроводу», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Начальник адміністрації вкотре закликав мешканців евакуюватись.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 26 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.