В Константиновке снова гремели взрывы: россияне сбросили КАБ

По Константиновке нанесли авиаудары. Фото: телеграм-канал Типичная Константиновка

Константиновка Донецкой области в воскресенье, 26 января, попала под обстрел. Над городом виднелись клубы черного дыма. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Константиновская городская администрация пока не прокомментировала взрывы.



В Воздушных силах Украины сообщали в 15:30, что в сторону города летел КАБ.





Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ 26 января атаковали Константиновку Донецкой области. В результате ударов есть повреждения.