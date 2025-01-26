Российские оккупанты обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Оккупационные войска РФ 26 января атаковали Константиновку Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновкой городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Утром состоялся вражеский обстрел из ствольной артиллерии по Константиновке», — отметил он.





По словам Горбунова, повреждены два частных дома и линия электросети ДТЭК. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.



Ранее мы писали, что российская армия 25 января несколько раз нанесла удары по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак погибла женщина, также известно о повреждениях в городе и громаде.