Тривають важкі бої у міській забудові Часового Яру та Торецька — ОСГВ «Хортиця»

Російські військовослужбовці атакують позиції Сил оборони на Краматорському та Торецькому напрямках. Зокрема, тривають тяжкі бої у міській забудові Часового Яру та Торецька Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«За нашими укріпленнями у Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів, а в Торецьку — понад 80», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що росіяни намагалися атакувати у районі Білої Гори за підтримки бронетехніки. ЗСУ знищили танк та БМП окупантів, ще один танк та дві ББМ — пошкоджені. ЗС РФ у напрямку Щербинівки для доставки особового складу застосовували автотехніку. Колону з п'яти автомобілів було знищено ще на підході до рубежу висування.



Яка ситуація на інших напрямках



На Харківському напрямі підрозділи Сил оборони успішно відбивали атаки у Вовчанську.



На Куп'янському напрямі загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Дворічної, Нової Кругляківки та Піщаного, а на Лиманському напрямку — ЗС РФ атакували в районах Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Тернів, Зеленої Долини, Зарічного та Колодязів. Втрати наших позицій не допущено.



Також невдалими були наступальні дії окупантів у районі Білогорівки — на Сіверському напрямку.



Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Переважно без застосування бронетехніки окупанти проводили наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Удачне, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Дачне та Улакли. Тяжкі бої тривали в Лисівці, Котлиному, Зеленому, Надіївці, Шевченко та Янтарному. Сили оборони завдають значних втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходів для недопущення погіршення тактичного становища.



Сили оборони тримають позицію на Новопавлівському напрямку. Тут росіяни атакували у Великій Новосілці та в районі Костянтинополя та Роздольного. Тривають тяжкі оборонні бої.



Раніше ми писали, що спецпідрозділ КОРД НПУ зачистив будинок, який зайняли російські війська на західних околицях Торецька Донецької області.