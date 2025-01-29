Из Константиновки вывезли всех детей – начальник ОВА

Эвакуация жителей Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

По состоянию на 28 января вывезли всех детей из города Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, российские оккупанты каждый день наносят удары по городу управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и FPV-дронами.



«Полностью разрушают город. Однако органы власти и подразделения полиции находятся на месте», – сказал начальник Донецкой ОВА.

Напомним, что Филашкин также рассказал, сколько людей остается в городе Покровск на Донетчине.