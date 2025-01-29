Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

За держзраду засуджено ще одного співробітника слідчого ізолятора в Донецькій області

29 січня 2025, 18:28

За держзраду засуджено ще одного співробітника слідчого ізолятора в Донецькій області

На Донеччині заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі. Як повідомили у прокуратурі Донеччини, за державну зраду на 15 років в'язниці засуджено колишнього співробітника правоохоронних органів.

2022 року співробітник Маріупольського слідчого ізолятора перейшов на бік окупантів.

«Засуджений добровільно обійняв посаду у фейковій установі, яка незаконно підпорядкована "державній службі виконання покарань міністерства юстиції ДНР". Він порушує права ув'язнених, адже деякі з них уже мали бути піддані суду або звільнені, проте вимушено перебували під вартою. У приміщенні на момент окупації утримувалися 353 особи», — розповіли у прокуратурі.

Чоловік перебуває у розшуку. Також його позбавлено спеціального звання майора внутрішньої служби.

Раніше на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.

ТЕГИ

Інше
Держзрада
Місця
Маріуполь

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
15:30
На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат
13:48
На окупованій Донеччині росіяни заманюють дітей до проросійських організацій, а потім тримають там погрозами — «Жовта стрічка»
11:13
В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій
08:25
Армія РФ захопила Велику Новосілку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: У РФ презентували «військовий підручник історії». Люди виходять із Покровська пішки
20:11
На окупованій Луганщині жителі кількох міст залишаться без води: це понад 170 000 людей – ОВА
14:44
У Маріуполі почали зникати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники — Андрющенко
23:00
Головне за день: Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. У ГУР спростували слова Буданова
21:38
На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого громадянина Колумбії: він воював у ЗСУ за Красногорівку
17:40
«Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» громадянину Грузії, який в «Азові» обороняв Маріуполь
17:10
На окупованій Донеччині собака ледве не підірвав «волонтера» з Підмосков'я
12:42
Армія РФ готується найближчими днями захопити Торецьк і розпочати наступ на Костянтинівку — ISW
23:00
Головне за день: Росармія атакувала Покровськ та Костянтинівку. Українські сили вразили НПЗ у Рязанській області
17:32
У захопленому Рубіжному немає зв'язку, у місті функціонують телефони — Лисогор
13:10
Навчання в окупації: у школах захоплених міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти
23:00
Головне за день: Борги із зарплатні шахтарям на Луганщині. Компенсація за зруйноване житло
12:10
Шахтарі на окупованій Луганщині з 2015 року вимагають від «ЛНР» виплатити борги із зарплати
23:00
Головне за день: Примусова евакуація на Донеччині. У Москві вірять, що витримають ще рік війни
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
усі новини
21:46
Вибух «Шахеда» пошкодив дві нежитлові будівлі на околицях Чернігова
21:30
ЗСУ вдарили снарядом Copperhead по укриттях окупантів у Херсонській області
21:25
Білий дім заявив, що не скасовував заморожування федеральної фінансової допомоги (доповнено)
20:40
«Шахтар» проти «Боруссії»: вирішальний матч ЛЧ за вихід у плей-оф
20:00
Окупанти не захоплювали Новоєгорівку на Луганщині — Третя штурмова спростувала фейк РФ
19:30
Костянтинівка під обстрілом: що відомо
18:28
За держзраду засуджено ще одного співробітника слідчого ізолятора в Донецькій області
18:25
СБУ заарештувала активи Дерипаски в Україні на суму 2,11 млрд гривень
17:30
Дітям в окупації викладатимуть основи російської «моральності та культури»
17:15
ЗСУ вдарили по десятках військових РФ, які висувалися на штурм села під Покровськом: кадри
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
15:42
Мешканка Старобешівського району передавала РФ дані про блокпости ЗСУ на Покровському напрямку
15:34
З Костянтинівки вивезли всіх дітей – начальник ОВА
15:30
На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат
15:15
Дрони ЗСУ знищили машини окупантів, передані волонтерами РФ
15:09
«Майже весь центр міста зруйнований»: в ОВА розповіли, скільки людей залишається у Покровську
14:48
У Ростові-на-Дону включили сирену: повідомляють про ракетну атаку
14:43
Зеленський: «Путін не хоче припиняти війну, а Україна не визнає окупацію»
13:59
У США суд заблокував рішення Трампа про заморожування федеральних грантів
13:48
На окупованій Донеччині росіяни заманюють дітей до проросійських організацій, а потім тримають там погрозами — «Жовта стрічка»
усі новини
ВІДЕО
Вибух «Шахеда» пошкодив дві нежитлові будівлі під Черніговом. Фото: кадр із відео Вибух «Шахеда» пошкодив дві нежитлові будівлі на околицях Чернігова
29 січня, 21:46
ЗСУ вдарили снарядом Copperhead по укриттях окупантів. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили снарядом Copperhead по укриттях окупантів у Херсонській області
29 січня, 21:30
Удар по російських військових під Покровськом. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по десятках військових РФ, які висувалися на штурм села під Покровськом: кадри
29 січня, 17:15
Дрони ЗСУ знищили машини окупантів. Фото: кадр із відео Дрони ЗСУ знищили машини окупантів, передані волонтерами РФ
29 січня, 15:15
У Ростові-на-Дону включили сирену: повідомляють про ракетну атаку У Ростові-на-Дону включили сирену: повідомляють про ракетну атаку
29 січня, 14:48
Пожежа у транспортному депо в окупованому Хрустальному. Фото: МНС Росії В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій
29 січня, 11:13

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір