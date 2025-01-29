За держзраду засуджено ще одного співробітника слідчого ізолятора в Донецькій області

На Донеччині заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі. Як повідомили у прокуратурі Донеччини, за державну зраду на 15 років в'язниці засуджено колишнього співробітника правоохоронних органів.



2022 року співробітник Маріупольського слідчого ізолятора перейшов на бік окупантів.



«Засуджений добровільно обійняв посаду у фейковій установі, яка незаконно підпорядкована "державній службі виконання покарань міністерства юстиції ДНР". Він порушує права ув'язнених, адже деякі з них уже мали бути піддані суду або звільнені, проте вимушено перебували під вартою. У приміщенні на момент окупації утримувалися 353 особи», — розповіли у прокуратурі.



Чоловік перебуває у розшуку. Також його позбавлено спеціального звання майора внутрішньої служби.

Раніше на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.