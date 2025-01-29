Войска РФ обстреляли Лиман и Белицкое Донецкой области: повреждены дома

Около 8 часов утра сегодня, 29 января, российские оккупационные войска из артиллерии обстреляли город Лиман Донецкой области. Об этом сообщил телеграм-канал «Донбасс оперативный».

Отмечается, что в результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки по улицам Шевченко, Пушкина, Подлесная, Бахмутская и в переулке Почтовый.

Также здесь наблюдаются перебои с электроснабжением.

Сегодня же около 11:30 в городе Белицкое Покровского района прогремели взрывы, пишет «Добропілля info».

По словам местных жителей, предварительно, удар пришелся на хутор в районе дома престарелых. В настоящее время информация уточняется.