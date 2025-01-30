В Словакии задержали гражданина Украины: его подозревают в совершении государственного переворота

В Словакии полицейские задержали гражданина Украины, который мог готовить государственный переворот. Об этом пишет местное издание Dennik N.

Отмечается, что украинцы планируют выдворить из страны в ближайшее время, сообщила изданию президент полиции Словакии Яна Машкарова.

«На данный момент один человек находится в отделении пограничной полиции по делам иностранцев, где проводится административное выдворение», — заявила Машкарова.

Отмечается, что отчет по факту предполагаемого переворота должен был обсуждаться в комитете по обороне и безопасности. Однако на собрании отчет так и не открыли.

Кроме того, в это же время представители оппозиции хотели задать вопросы о деятельности пророссийской группы «Брат за брата».