У Словаччині затримали громадянина України: його підозрюють у скоєнні державного перевороту

У Словаччині поліцейські затримали громадянина України, котрий міг готувати державний переворот. Про це пише місцеве видання Dennik N.

Зазначається, що українця можуть депортувати з країни найближчим часом, повідомила президент поліції Словаччини Яна Машкарова.

«Наразі одна людина знаходиться у відділенні прикордонної поліції у справах іноземців, де проводиться адміністративне видворення», — заявила Машкарова.

Зазначається, що звіт за фактом можливого перевороту мав обговорюватись у комітеті з оборони та безпеки. Проте на зборах звіту так і не відкрили.

Крім того, в цей же час представники опозиції хотіли поставити питання про діяльність проросійської групи «Брат за брата».