Начальник МВА відповів, наскільки лінія фронту наблизилася до Костянтинівки

Костянтинівка. Фото: Костянтинівська МВА

На близько 6-7 кілометрів наблизилася лінія фронту до міста Костянтинівка Донецької області. Про це в ефірі «Суспільне.Студія» повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, у Костянтинівці залишаються близько 17 000 людей.



«У місті ще є газопостачання, є електропостачання, частково водопостачання. У деяких районах міста немає водопостачання, тому що ворог зруйнував один із водогонів, ми підвозимо воду. Після кожного обстрілу руйнується вся інфраструктура, намагаємось одразу все відновлювати», – сказав Горбунов.



Начальник МВА зазначив, що війська РФ щодня б'ють по місту керованими авіабомбами, артилерією, FPV та іншими дронами.



«Ворог нещадно руйнує як інфраструктуру міста, так і житловий фонд. Станом на 30 січня у Костянтинівці працюють усі комунальні служби. Усі наслідки руйнувань ліквідовуються. Місто функціонує, надання соціальних слуг ще є частково. ЦНАП більше займається фіксацією за заявами людей щодо руйнувань, обстежень та занесенням до реєстрів інформації про пошкоджене та знищене майно», – резюмував він.

Нагадаємо, що з Костянтинівки евакуювали всіх дітей.