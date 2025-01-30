Поддерживали оккупантов: представителей местной власти «ДНР» подозревают в коллаборационизме

Представителей так званой власти «ДНР» подозревают в коллаборационизме. Фото: Донецкая областная прокуратура

За поддержку военных преступлений оккупантов, подозреваются в коллаборационизме так называемые депутатка горсовета и председатель муниципального округа «ДНР». Об этом сообщает руководство Донецкой областной прокуратуры.



«Двум гражданкам заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). В мае 2023 года врач одного из медучреждений Донецка зарегистрировалась кандидатом в депутаты горсовета от партии "Единая Россия" и после псевдовыборов стала председателем "комитета по вопросам семьи, молодежной политики и религии"», — объяснили в прокуратуре.



На заседаниях незаконного органа власти она обсуждает вопросы помощи участникам так называемого «СВО». Другая подозреваемая пошла на сотрудничество с РФ в 2015 году, заняв псевдодолжность главы Тельмановской поселковой администрации.



В 2023 году возглавила соответствующий «муниципальный округ ДНР». «Чиновница» распоряжается собственностью громады, постит в соцсетях хвалебные сообщения о РФ и вымышленные подвиги «героев Донбасса». Сейчас гражданки находятся в розыске.