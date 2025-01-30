Підтримували окупантів: представників місцевої влади «ДНР» підозрюють у колабораціонізмі

Представників так званої влади «ДНР» підозрюють у колабораціонізмі. Фото: Донецька обласна прокуратура

За підтримку воєнних злочинів окупантів, підозрюються у колабораціонізмі так звані депутатка міськради та голова муніципального округу «ДНР». Про це повідомляє керівництво Донецької обласної прокуратури.



«Двом громадянкам заочно повідомлено про підозру у колабораціоністській діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). У травні 2023 року лікарка одного з медзакладів Донецька зареєструвалася кандидатом у депутати міськради від партії "Єдіная Росія" і після псевдовиборів стала головою "комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та релігії"», - пояснили в прокуратурі.



На засіданнях незаконного органу влади вона обговорює питання допомоги учасникам так званого «СВО». Інша підозрювана пішла на співпрацю з РФ у 2015 році, обійнявши псевдопосаду голови Тельманівської селищної адміністрації.



У 2023 році очолила відповідний «муніципальний округ ДНР». «Чиновниця» розпоряджається власністю громади, постить у соцмережах хвалебні дописи про РФ та вигадані подвиги «героїв Донбасу». Наразі підозрювані перебувають у розшуку.