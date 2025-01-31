Потери армии РФ за сутки: 1670 солдат и три танка

Потери армии РФ за сутки 1670 солдат. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Также украинские воины обезвредили три танка, 17 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и одну РСЗО.



Кроме того ВСУ сбили 63 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 101 автомобиль и одну единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, из-за нехватки техники РФ придумывает «новинки» для противостояния с ВСУ.