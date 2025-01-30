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Из-за нехватки техники РФ придумывает «новинки» для борьбы с ВСУ

30 января 2025, 18:58

Из-за нехватки техники РФ придумывает «новинки» для борьбы с ВСУ

«Новинки» российского ВПК для борьбы с ВСУ. Фото: кадр из видео «Новинки» российского ВПК для борьбы с ВСУ. Фото: кадр из видео

Из-за нехватки техники российская армия вынуждена искать новые способы переброски оккупантов на фронт и борьбы с дронами. Видео с «универсальной» техникой опубликовал «Оперативный ВСУ».

Первый экземпляр — танк со снятой башней, превращенный в импровизированный бронетранспортер с помощью листовой стали, бревен, кирпича и резины. Вместимость десантного отделения — 6 оккупантов.

Второй — «охотник на дроны», созданный на базе мотоцикла «Урал» и оснащенный спаркой из шести автоматов АК и прожектора.

По данным Генштаба ВСУ, из-за войны в Украине российская армия существенно истощила запасы современной и советской техники.

За три года полномасштабного вторжения армия РФ потеряла уничтоженными или поврежденными более 9 890 танков, 20 614 боевых бронированных машин и 22 412 артиллерийских систем.

Кроме того, ВСУ ликвидировали 1 264 РСЗО, 1 050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей и одну подводную лодку.

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