Втрати армії РФ за добу: 1670 солдатів і три танки

Втрата армії РФ за добу 1670 солдатів. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили три танки, 17 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи та одну РСЗВ.



Крім того, ЗСУ збили 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 101 автомобіль і одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, через нестачу техніки РФ вигадує «новинки» для протистояння із ЗСУ.