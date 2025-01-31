Втрати армії РФ за добу: 1670 солдатів і три танки

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також українські воїни знешкодили три танки, 17 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи та одну РСЗВ.
Крім того, ЗСУ збили 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 101 автомобіль і одну одиницю спеціальної техніки окупантів.
Нагадаємо, через нестачу техніки РФ вигадує «новинки» для протистояння із ЗСУ.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях