Великобритания выделит Украине более 100 млрд грн на ПВО и ремонтные базы

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина. Фото: Кабмин

Великобритания выделит Украине до 2 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 103 миллиарда гривен) для приобретения систем ПВО и ракет к ним. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.



31 января правительство одобрило законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией, направленного на развитие оборонного потенциала страны.



«Документ также предусматривает финансирование создания ремонтных баз для военной техники и вооружения. Часть таких объектов будет расположена непосредственно в Украине, что позволит значительно укрепить нашу обороноспособность», — отметил Шмыгаль.

Ранее Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.