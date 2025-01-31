РФ дистанционно минирует Херсонщину: обезврежено 11 боеприпасов

РФ дистанционно минирует Херсонщину. Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупационные войска продолжают дистанционно минировать территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«Сегодня стало известно о таких случаях в Днепровском районе Херсона. На территории одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета было обезврежено сразу 11 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.



Российские захватчики используют взрывоопасные предметы для дистанционного минирования деоккупированной территории.

Ранее, 30 января, около 06:00 российские оккупанты массированно обстреляли Днепровский район Херсона.