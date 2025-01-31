РФ дистанційно мінує Херсонщину: знешкоджено 11 боєприпасів

РФ дистанційно мінує Херсонщину. Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Сьогодні стало відомо про такі випадки в Дніпровському районі Херсона. На території одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради було знешкоджено одразу 11 вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.



Російські загарбники використовують вибухонебезпечні предмети для дистанційного мінування деокупованої території.

Раніше, 30 січня, близько 06:00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона.