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РФ дистанційно мінує Херсонщину: знешкоджено 11 боєприпасів

31 січня 2025, 15:20

РФ дистанційно мінує Херсонщину: знешкоджено 11 боєприпасів

РФ дистанційно мінує Херсонщину. Фото: Херсонська ОВА РФ дистанційно мінує Херсонщину. Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Сьогодні стало відомо про такі випадки в Дніпровському районі Херсона. На території одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради було знешкоджено одразу 11 вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники використовують вибухонебезпечні предмети для дистанційного мінування деокупованої території.

Раніше, 30 січня, близько 06:00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона.

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