РФ дистанційно мінує Херсонщину: знешкоджено 11 боєприпасів

Російські окупаційні війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Сьогодні стало відомо про такі випадки в Дніпровському районі Херсона. На території одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради було знешкоджено одразу 11 вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.
Російські загарбники використовують вибухонебезпечні предмети для дистанційного мінування деокупованої території.
Раніше, 30 січня, близько 06:00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона.
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