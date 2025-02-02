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РФ атаковала Донетчину за сутки: есть жертва и пострадавший

02 февраля 2025, 09:19

РФ атаковала Донетчину за сутки: есть жертва и пострадавший

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 1 февраля, убила одного человека, еще один — пострадал в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.  

«За 1 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Покровске», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 1 человек получил ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2948 человек, получили ранения – 6654. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что российские войска непрерывно обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения. Покровск под постоянным огнем — 1 человек погиб и 1 ранен. 

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