РФ атаковала Донетчину за сутки: есть жертва и пострадавший

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 1 февраля, убила одного человека, еще один — пострадал в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 1 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Покровске», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 1 человек получил ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2948 человек, получили ранения – 6654. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские войска непрерывно обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения. Покровск под постоянным огнем — 1 человек погиб и 1 ранен.