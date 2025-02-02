РФ атакувала Донеччину за добу: є жертва та постраждалий

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 1 лютого, вбила одну людину, ще одна — постраждала в Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 1 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Покровську», – зазначив він.



За словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2948 осіб, отримали поранення — 6654. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська безперервно обстрілюють місто з усіх видів озброєння. Покровськ під постійним вогнем — 1 людина загинула та 1 поранена.