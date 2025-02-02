Російські війська за добу чотири рази атакували Покровську громаду

Російські війська минулої доби, 1 лютого, кілька разів обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинок та автомобілі. Також є жертва та постраждалий. Про це повідомили в пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



1 лютого близько 11:00 російські війська завдали удару FPV-дроном по місту Родинське, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 14:00 ворожий дрон влучив в західну частину Покровська поблизу магазину «Візит». Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль «Укрпошти». Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 15.00 стався ворожий обстріл приватного сектору західного Покровська, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель 1961 року народження. З рваною раною гомілки потерпілого доставлено до Добропільської лікарні.



Близько 16:30 у східній частині Покровська БПЛА влучив в цивільне авто, в якому знаходився місцевий житель 1969 року народження. Від отриманих поранень чоловік загинув.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 1 лютого, вбила одну людину, ще одна — постраждала в Донецькій області.