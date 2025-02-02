Армия РФ за сутки обстреляла три района Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 1 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома и здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар российских войск попали три района региона:



Покровский район. В Мирнограде поврежден дом. В Белицком Добропольской громады повреждено 7 домов; уже сегодня утром в громаде под обстрел попало село Шевченко — 3 человека ранены, повреждены 2 дома. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден дом; еще 1 дом поврежден в Родинском.





Краматорский район. В Лимане повреждены 3 дома и газопровод. В Константиновке повреждено админздание и авто.





Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что российские войска за минувшие сутки, 1 февраля, несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены дом и автомобили. Также есть жертва и пострадавший.