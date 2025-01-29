В Одессе функционирует центр поддержки жителей Торецкой громады

В Одессе заработал центр поддержки жителей Торецкой громады. Фото: Торецкая ГВА

В Одессе с 28 января заработал центр поддержки жителей Торецкой громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Торецкой городской военной администрации.



«Совместными усилиями мы должны сделать все возможное, чтобы эвакуированные тореччане чувствовали нашу заботу и помощь», — отметила заместитель начальника Торецкой городской военной администрации Алина Фомкина.





Центр поддержки состоит из двух основных локаций: образовательного пространства для детей дошкольного и школьного возраста и медицинского центра.



Основные направления работы хаба:





- проведение образовательных и культурно-развлекательных мероприятий, направленных на поддержку психоэмоционального состояния (арт-терапия, тренинги, мастер-классы, занятия, интересные встречи);



- оказание первичной медицинской помощи;



- консультации по вопросам социальной защиты;



- создание условий для социальной сплоченности тореччан и тому подобное.



Ранее мы писали, что стратегическая цель наступления ВС РФ на Торецк — это захватить город и использовать его территорию как плацдарм для наступления на Константиновку, в частности проводя активные боевые действия со стороны Часов Яра.