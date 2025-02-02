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Армія РФ за добу обстріляла три райони Донеччини: в ОВА показали наслідки

02 лютого 2025, 12:29

Армія РФ за добу обстріляла три райони Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 1 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар російських військ потрапили три райони регіону:

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 будинків; вже сьогодні зранку у громаді під обстріл потрапило село Шевченко — 3 людини поранено, пошкоджено 2 будинки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок; ще 1 будинок пошкоджено у Родинському.



Краматорський район. У Лимані пошкоджені 3 будинки і газогін. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і авто.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 1 лютого, кілька разів обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинок та автомобілі. Також є жертва та постраждалий.

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