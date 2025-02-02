На Покровском направлении ВСУ в январе уничтожили более 15 тысяч оккупантов

ВСУ ликвидировали более 15 тысяч военных РФ. Фото: Александр Сырский

Украинским военнослужащим за январь удалось уничтожить более 15 тысяч российских оккупантов за январь убитыми и ранеными. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.



«Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 — безвозвратно», — отметил Сырский.



Ранее мы писали, что украинская бронегруппа совместно с бойцами спецподразделения Национальной полиции «КОРД» ликвидировала штурмовую группу российской армии в Торецке.