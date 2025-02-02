На Покровському напрямку ЗСУ знищили у січні понад 15 тисяч окупантів

ЗСУ ліквідували понад 15 тисяч військових РФ. Фото: Олександр Сирський

Українським військовослужбовцям за січень вдалося знищити понад 15 тисяч російських окупантів за січень убитими та пораненими. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, триває оборонна операція, спрямована, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів супротивника.



«Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Тільки за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 безповоротно», — зазначив Сирський.



Раніше ми писали, що українська бронегрупа спільно із бійцями спецпідрозділу Національної поліції «КОРД» ліквідувала штурмову групу російської армії в Торецьку.