Из Родинского запустят бесплатный автобус в Павлоград. Фото: Донецкая ОВА

Покровская городская военная администрация совместно с гуманитарной миссией «Проліска» продолжают работу по эвакуации населения и поддержке вынужденных переселенцев, запуская бесплатный автобус в Павлоград. Об этом информирует Донецкая ОВА.



Отныне по инициативе ГМ «Проліска» жители города Родинское смогут воспользоваться бесплатным эвакуационным автобусом, который ежедневно будет курсировать в Павлоград.



«Именно там расположен шелтер для временного размещения ВПЛ, а также с железнодорожной станции города отправляется эвакуационный поезд, который поможет продолжить путь в более безопасные регионы. Об этом сообщает Покровская городская военная администрация. Запуск этого маршрута - еще один важный шаг в обеспечении безопасности граждан, оказавшихся в зоне риска», — говорится в сообщении.

Ранее на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в одной из громад.