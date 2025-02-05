З Родинського запустять безплатний автобус до Павлограда. Фото: Донецька ОВА

Покровська міська військова адміністрація спільно з гуманітарною місією «Проліска» продовжують роботу з евакуації населення та підтримки вимушених переселенців, запускаючи безплатний автобус до Павлограда. Про це повідомляє Донецька ОВА.



Відтепер з ініціативи ГМ «Проліска» мешканці міста Родинське зможуть скористатися безоплатним евакуаційним автобусом, який щодня курсуватиме до Павлограда.



«Саме там розташований шелтер для тимчасового розміщення ВПО, а також із залізничної станції міста вирушає евакуаційний потяг, що допоможе продовжити шлях у більш безпечні регіони. Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація. Запуск цього маршруту - ще один важливий крок у гарантуванні безпеки громадян, які опинилися в зоні ризику», - йдеться в повідомленні.

Раніше на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми в одній із громад.