Россия из артиллерии ударила по Константиновке: повреждены дома

Россияне обстреляли Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия 9 февраля атаковали Константиновку Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Российские оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии по городу Константиновка, в результате чего были повреждены частные дома», — отметил он.





По словам Горбунова, информации о пострадавших и жертв нет.



Ранее мы писали, что оккупационные военные войска за прошедшие сутки, 8 февраля, обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Под удар попали три района, в результате ударов повреждены жилые дома.