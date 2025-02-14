Кишинев требует вывода войск РФ из Приднестровья – СМИ

Молдова хочет вывода войск РФ из Приднестровья. Фото: ИС

Власти Молдовы намерены добиваться вывода российских войск из Приднестровья в рамках международных переговоров по Украине. Об этом сообщает официальный канал группы «Информационное сопротивление».



По словам главы молдавского правительства, сложившаяся международная ситуация может создать условия для вывода российских военных с левого берега Днестра.



«Мы будем настаивать, чтобы этот вопрос был вынесен на переговорный стол», — отметил он.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Мюнхене со спецпосланником Трампа Китом Келлогом.